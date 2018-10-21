طبيب يوضح الآثار السلبية للصداع النصفي

قال الدكتور رامز رضا، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، إن نسبة انتشار الصداع النصفي المزمن في مصر تتراوح بين 1 و2%، وهم حوالى مليون إلى مليوني مريض.



وأضاف رضا في تصريحات تلفزيونية أن الصداع المزمن له تأثير سلبي على المصابين حيث يمنعهم من التعايش جيدا، ويجبرهم على الغياب عن العمل، وتناول المسكنات بكثرة، مشيرا إلى أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تقدما كبيرا في دراسات الصداع وعلاجاته، مثل التوصل إلى علاج لمرض الصداع النصفي المزمن.



وأعلن عن إقامة أول مؤتمر دولي للصداع في مصر، وستتم استضافة 50 ضيفا أجنبيا من أساتذة الصداع العالميين، ومن المقرر أن يعرض العلاج الجديد للصداع.