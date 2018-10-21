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أخبار العالم

العاصفة المدارية فينسنت في طريقها إلى المكسيك

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 06:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في بيان أن العاصفة المدارية فينسنت تشكلت قبالة جنوب المكسيك يوم السبت متجهة نحو الساحل الغربي للبلاد ولكن من غير المتوقع أن تزيد قوتها بشكل طفيف إلا خلال اليومين المقبلين.

وتبعد العاصفة حاليا نحو 201 كيلومتر جنوب شرقي ميناء سالينا كروز الذي تقع به مصفاة ضخمة مملوكة لشركة النفط الوطنية بيميكس مثيرة رياحا تبلغ سرعتها القصوى 80 كيلومترا في الساعة.

وكانت العاصفة فينسنت تتحرك بسرعة 14 كيلومترا نحو الغرب ومن المتوقع أن تتحول نحو الشمال الغربي خلال الأيام المقبلة متجهة نحو ولايتي جيريرو وميتشواكان.
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