رئيس الأرصاد يكشف عن موعد انخفاض الحرارة وأماكن سقوط الأمطار

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد منذ يوم الجمعة الماضي ارتفاعا في درجات الحرارة، وتصل ذورته اليوم الأحد، موضحا أنه بدءا من غد تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض.



وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، الأحد، أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون تدريجيا بمعدل درجة درجة حتى نهاية الأسبوع، إلى أن تصل في العاصمة القاهرة 28- 29 درجة مئوية.



وتابع أن الشبورة ما زالت مستمرة مع سقوط وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، أما عن نشاط الرياح ستكون على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد ولكنها لن تكون عاصفة.