تقرير حماية الصحفيين العالمية: السعودية بين أكثر الدول أمانا للإعلاميين

أكدت بيانات لجنة حماية الصحفيين العالمية، وهي منظمة مستقلة في أمريكا، أن المملكة العربية السعودية من بين أكثر الدول أمانا للصحفيين والإعلاميين.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية، وضع البيان إريتريا وكوريا الشمالية وإيران بين أكثر دول العالم خطرًا على الإعلاميين، والأكثر تشددًا في الرقابة على وسائل الإعلام، حيث تستخدم أساليب السجن والقوانين القمعية لمضايقة الإعلاميين وفرض قيود عليهم.



وأضافت أن جاء وضع المملكة ضمن الدول الأكثر أمانا للإعلاميين، حيث لم يكن في الفترة ما بين عامي 1992 و2018، سوى جريمة قتل واحدة بحث الصحفي الإيرلندي، سيمون كامبرز، والذي قتل في هجوم إرهابي عام 2004.



وأشار البيان إلى أن عدد الإعلاميين الذين قُتلوا حول العالم خلال الفترة ذاتها يصل إلى 1951 إعلاميًّا، ولا تزال هناك معلومات حول مواقع جثثهم أو مقتلهم غير متوفرة، بينهم 69 صحفيا من المتوقع أن يكونوا قد قتلوا.



ولفتت البيانات إلى أن عدد الإعلاميين المقتولين الذين تأكد مقتلهم في تركيا خلال الـ 26 عامًا الأخيرة يبلغ 30، و15 إعلاميًّا في أمريكا، بينهم 4 قتلوا خلال العام الجاري.



وتابعت الصحيفة أن السعودية نفذت حكم الإعدام في 2006، في حق 47 شخصًا، اتهموا بالإرهاب والتحريض عليه بهدف زعزعة أمن المملكة ونشر الفتنة، وكان من بين من تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، عادل الضبيطي، الذي له سوابق عدة، من بينها مهاجمته فريق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وقتل مصورها سايمون كامبرز.