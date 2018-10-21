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فن

تامر حسني يرد على المشككين في مرضه بأسماء الأطباء المعالجين

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:47 ص
تامر حسني
تامر حسني
سعيد فراج
ردًا على بعض المواقع التي شككت في حقيقة مرضه، وادعائه الإصابة في أحباله الصوتية، من أجل لفت الانتباه، وخطف الأنظار من الهضبة عمرو دياب، الذي تصادف الاحتفال بعيد ميلاده في نفس يوم إعلان تامر حسني لإصابته.

أعلنت الصفحة الرسمية لتامر حسني على فيسبوك، عن تعافيه من الوعكة الصحية التي أصابت أحباله الصوتية مؤخرًا، موجهة الشكر لفريق الأطباء الذين رافقوه في رحلة علاجه، للدلالة على أنه كان مريضًا فعلاً وليس مدعيًا كما أشارت بعض المواقع. 

كتبت الصفحة الرسمية لـ تامر حسني، منشورًا كان نصه كالتالى: «شكر واجب لمجمع روفيدة الطبي أ.د/ أميمة إدريس وكل العاملين الكرام .. د.جراح/ محمود سيد صديق العمر وأ.د/محمد عبد اللطيف أستاذ التخدير والرعاية المركزة بالقصر العيني علي الإشراف الطبي لحالتي بشكل عام، وشكرًا لكل طبيب معالج مختص د/أسامة محمود (أستاذ الأنف والأذن والحنجرة)، أ.د/ أحمد نجم (استشاري جراحات الأنف والحنجرة)، د./أحمد رفعت (مدرس مساعد التخاطب وعلم الصوتيات) المنظار والتصوير الحنجري، أ.د/ أيمن يسري أستاذ الجهاز الهضمي».

واختتم تامر تعليقه قائلاً: «بجد بشكركم من كل قلبي الحمد لله تعافيت تمامًا بفضل ربنا ثم رعايتكم ونصائحكم وكل ما هناك تمارين صوتية بسيطة وجلسات لتفتيح الشعب الهوائية وتهيئة الصوت تدريجيًا لحالته الطبيعية.. تامر حسني». 
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