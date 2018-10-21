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أخبار البلد

أمين الأعلى للإعلام يتماثل للشفاء.. ويشرف على تلقي طلبات تراخيص المواقع الإلكترونية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:08 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
بدأ أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ممارسة مهام عمله مجددا من مقر المجلس، بعد تماثله للشفاء وتجاوز الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض لها واستلزمت وضع ساقه في جبيرة مع راحة إجبارية لمدة عشرة أيام، كان يتابع خلالها العمل من منزله.

‏‎ويتابع الأمين العام بدءا من اليوم الأحد، عملية تقدم ملاك الوسائل الإعلامية بطلبات تقنين أوضاع القنوات والمواقع الإلكترونية والصحف الورقية.
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