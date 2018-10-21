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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يضع نموذجا للالتزام بممارسة العمل الإعلامي.. مستند

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:09 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذج مجموعة من القواعد التي يجب أن تلتزم بها وسائل الإعلام المرخص لها بممارسة العمل الإعلامي من صحف وقنوات ومواقع إلكترونية. 

وفتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، باب تلقى طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية، ولمدة أسبوعين، بمقر المجلس بماسبيرو، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذى منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة فى مصر.

وقال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قام بإعداد نموذج للمتقدمين للترخيص يحتوى على عدة بنود أبرزها، اســم مـالك الوسيلة الإعلامية، محل إقامة المالك، الغـرض من الوسيلة الإعلامية، الفئة المستهدفة، الـسـيـاسـة التـحريـريـة، اسم رئيس مجلس الإدارة، أعـضـاء مجلس الإدارة وغيرها من البنود التى يضمنها نموذج المجلس.

وأوضح أحمد سليم أن من بين شروط ملكية الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية،أن يكون المالكين مصريين ، وأشخاص طبيعية او اعتبارية ، غير محرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، ليس ضدهم أحكام جنائية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا رد إليهم اعتبارهم.

وأشار الأمين العام إلى أن من الشروط الواجب الالتزام بها عدم تملك المساهمين غير المصريين نسبة أغلبية الأسهم أو نسبة تخول لهم حق الإدارة.

وأضاف أحمد سليم من شروط مدير الوسيلة الإعلامية أن يكون مصرياً، مسئولاً عن المحتوى، مقيداً فى جدول نقابة الإعلاميين أو الصحفيين.

وأضاف أنه على الشركة ألا تمتلك أكثر من 7 قنوات تليفزيونية، ولا تشتمل على أكثر من قناة عامة، وإخبارية.
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