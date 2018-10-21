تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

عرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأحد، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.





وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:





القاهرة: العظمى 34 - الصغرى 21، علمًا بأن درجات الحرارة ستكون متغيرة طوال الأسبوع لتنخفض يوم يوم الجمعة المقبل وتسجل 30 درجة للعظمى و21 للصغرى وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.





الإسكندرية: العظمى 29– الصغرى 22، علمًا بأن درجات الحرارة ستكون متغيرة طوال الأسبوع لتسجل يوم الجمعة المقبل 28 درجة للعظمى و21 للصغرى.





مطروح: العظمى 27- الصغرى 20، علمًا بأن درجات الحرارة سترتفع بمعدل درجة واحدة الأيام القادمة، على أن تعاود مرة أخرى الاستقرار يوم الجمعة 27 درجة العظمى، و18 الصغرى.





الغردقة: العظمى 33، والصغرى 24، علمًا بأن درجات الحرارة ستنخفض مرة أخرى وتسجل 31 للعظمى و23 للصغرى يوم الجمعة.





شرم الشيخ: العظمى 31، والصغرى 25، علما بأن درجات الحرارة ستنخفض على مدار الأسبوع الحالي، لتسجل يوم الجمعة 29للعظمى 24 للصغرى.





أسيوط: العظمى 37، والصغرى 12، علما بأن درجات الحرارة ستنخفض على مدار الأسبوع الحالي، لتسجل يوم الجمعة 32 للعظمى 20 للصغرى.





كفر الشيخ: العظمى 34، والصغرى 21، علما بأن درجات الحرارة ستنخفض تدريجيا لتسجل يوم الجمعة 31 للعظمى 20 للصغرى.



