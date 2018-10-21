ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مستقبل وطن بالجيزة ينشئ مقرات بالميادين لشراء المخلفات الصلبة.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:37 ص
مستقبل وطن ينشىء
مستقبل وطن ينشىء مقرات بالميادين لشراء المخلفات الصلبة
معتز الخصوصى
أعلنت أمانة العمل الجماهيرى فى حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة عن تجهيز أول مقر من مقرات "نقاط الوعى البيئى" فى أرض اللواء وسيتم افتتاح المقر خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن المقر يستهدف توعية المواطنين بالثقافة البيئية وضرورة الحفاظ على النظافة، بالإضافة لشراء المخلفات الصلبة من المواطنين ودفع مقابل مادى لهم حتى يتم عملية فصل المخلفات من المنبع.

وأكد المهندس عبد الحميد الهوارى أمين العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن فى محافظة الجيزة أن ذلك المقر هو أولى مقرات الوعى البيئى فى مختلف مراكز المحافظة بناء على تكليفات قيادات الحزب فى المحافظة النائب المهندس علاء والى أمين المحافظة والنائب عبد الوهاب خليل الأمين المساعد لأمين المحافظة والمهندس محمد البنا أمين التنظيم.

وأضاف الهوارى أن أمانة العمل الجماهيرى تحمل على عاتقها مسئولية كبيرة تجاه محافظة الجيزة وتعمل على المشاركة فى الحل المشاكل التى تعانى منها المحافظة ومن هذه المشاكل أزمة القمامة المنتشرة فى مختلف المراكز بالإضافة لغياب الوعى البيئى لدى المواطنين ، موضحا أن ستقوم على نشر الثقافة البيئية وجمع المخلفات الصلبة من المواطنين من خلال هذه المقرات لإعادة استخدامها فى أغراض ترجع بالنفع على الدولة.

وأشار الهوارى إلى أن الأمانة تعمل جاهدة فى ملف النظافة ونشر الوعى البيئى تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفاته للحكومة ، مؤكدا أن ذلك الملف ليس مسئولية الحكومة وحدها ولكن مسئولية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى مطالبا وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الأمانة خاصة أن الرئيس أعطى لها صلاحيات كبيرة فى ذلك الملف بجانب وزارة البيئة.

من جانبه قال هشام الهمامى عضو أمانة العمل الجماهيرى أنه تم تنظيف المقر بأرض اللواء بالتعاون مع اللواء جمال الشبكشي رئيس حي العجوزة الذى أمر بتوفير كافة الإمكانيات وأدوات النظافة لتجهيز المقر.
مستقبل وطن بالجيزة ينشئ مقرات بالميادين لشراء المخلفات الصلبة.. صور
مستقبل وطن بالجيزة ينشئ مقرات بالميادين لشراء المخلفات الصلبة.. صور
مستقبل وطن بالجيزة ينشئ مقرات بالميادين لشراء المخلفات الصلبة.. صور
مستقبل وطن بالجيزة ينشئ مقرات بالميادين لشراء المخلفات الصلبة.. صور
مستقبل وطن بالجيزة ينشئ مقرات بالميادين لشراء المخلفات الصلبة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018

ننشر نموذج طلب ترخيص الوسائل الإعلامية.. مستند

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات

اليوم.. أولى جلسات محاكمة قاتل طفليه بالدقهلية

بعد زواجها.. تعرف على أول رسالة من هنا شيحة لجمهورها

وزير التموين يوضح حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم

جروس يجهز قائمة الراحلين عن الزمالك

مستقبل وطن بالجيزة ينشئ مقرات بالميادين لشراء المخلفات الصلبة.. صور

المرور: كثافات مرتفعة على محور 26 يوليو والطريق الدائري.. فيديو

تقرير حماية الصحفيين العالمية: السعودية بين أكثر الدول أمانا للإعلاميين

حرب ترامب التجارية تجبر الصين على اتخاذ قرار كارثي

أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور

وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

فيديو

مطالب برلمانية بمنع النقاب في المؤسسات الحكومية
طريقة عمل السينابون بمذاق لا يقاوم
وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو
قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو
موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟