مستقبل وطن بالجيزة ينشئ مقرات بالميادين لشراء المخلفات الصلبة.. صور

أعلنت أمانة العمل الجماهيرى فى حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة عن تجهيز أول مقر من مقرات "نقاط الوعى البيئى" فى أرض اللواء وسيتم افتتاح المقر خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن المقر يستهدف توعية المواطنين بالثقافة البيئية وضرورة الحفاظ على النظافة، بالإضافة لشراء المخلفات الصلبة من المواطنين ودفع مقابل مادى لهم حتى يتم عملية فصل المخلفات من المنبع.





وأكد المهندس عبد الحميد الهوارى أمين العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن فى محافظة الجيزة أن ذلك المقر هو أولى مقرات الوعى البيئى فى مختلف مراكز المحافظة بناء على تكليفات قيادات الحزب فى المحافظة النائب المهندس علاء والى أمين المحافظة والنائب عبد الوهاب خليل الأمين المساعد لأمين المحافظة والمهندس محمد البنا أمين التنظيم.





وأضاف الهوارى أن أمانة العمل الجماهيرى تحمل على عاتقها مسئولية كبيرة تجاه محافظة الجيزة وتعمل على المشاركة فى الحل المشاكل التى تعانى منها المحافظة ومن هذه المشاكل أزمة القمامة المنتشرة فى مختلف المراكز بالإضافة لغياب الوعى البيئى لدى المواطنين ، موضحا أن ستقوم على نشر الثقافة البيئية وجمع المخلفات الصلبة من المواطنين من خلال هذه المقرات لإعادة استخدامها فى أغراض ترجع بالنفع على الدولة.





وأشار الهوارى إلى أن الأمانة تعمل جاهدة فى ملف النظافة ونشر الوعى البيئى تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفاته للحكومة ، مؤكدا أن ذلك الملف ليس مسئولية الحكومة وحدها ولكن مسئولية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى مطالبا وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الأمانة خاصة أن الرئيس أعطى لها صلاحيات كبيرة فى ذلك الملف بجانب وزارة البيئة.



