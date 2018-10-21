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أخبار البلد

سعفان: مبادرة مصر بكم أجمل أمل جديدة لمشاركة ذوي القدرات الخاصة.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:56 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مبادرة "مصر بكم أجمل" التي أطلقتها الوزارة تهدف إلى تنفيذها في كل محافظات مصر، وتأتي في إطار إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2018 عاما لذوي القدرات الخاصة، مما يضع مسئولية على كل الجهات بتقديم كل الاهتمام تجاه هذه الفئة.

وأضاف أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة للتعريف بذوي القدرات الخاصة، وتوفير فرص عمل لهم وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة، فضلا عن تعريفهم بقوانين العمل لدمجهم في بيئة العمل المناسبة لهم، وذلك في إطار التشجيع على التشغيل وإقامة المشروعات الصغيرة.

وأشار "سعفان" إلى أننا بحاجة ماسة لاكتشاف أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، للوصول إلى مصر التي نحلم بها جميعا والتي يعد بها الرئيس السيسي دائما، مشيرا إلي أننا نريد إعطاء بارقة أمل جديدة لهذه الفئة للتواجد والتشارك الفاعل مع مجتمعهم، بما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي كقيمة مضافة للبلد، مؤكدا إننا لا ندخر جهدا في مساعدة هذه الفئة، وتقديم يد العون لها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والمجتمع المدني.

جاء ذلك في الرسالة التي وجهها وزير القوي العاملة محمد سعفان، لفعاليات البرنامج التدريبي في مرحلته الأولي المنعقدة بمحافظة الدقهلية، من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 40 من ذوي القدرات الخاصة لإدماجهم في سوق العمل، وينتهي 25 أكتوبر الجاري، يليه المرحلة الثانية من 27 حتي أول نوفمبر المقبل، وتأتي المرحلة الثالثة من 3 إلى 8 نوفمبر 2018.

وقد أناب الوزير، وكيل الوزارة للتشغيل محمد عبد الرحمن، لافتتاح البرنامج التدريبي، الذي يأتي طبقًا لبروتوكول التعاون بين الوزارة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل لتوعية الأشخاص ذوي القدرات الخاصة بأهمية العمل وتأهيلهم للمشاركة في التنمية والتوعية بأحكام قانون العمل، والقوانين ذات الصلة.

حضر الافتتاح الدكتور خالد حنفي جمعة عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، وياسر الشربيني معاون الوزير.
سعفان: مبادرة مصر بكم أجمل أمل جديدة لمشاركة ذوي القدرات الخاصة.. صور
سعفان: مبادرة مصر بكم أجمل أمل جديدة لمشاركة ذوي القدرات الخاصة.. صور
سعفان: مبادرة مصر بكم أجمل أمل جديدة لمشاركة ذوي القدرات الخاصة.. صور
سعفان: مبادرة مصر بكم أجمل أمل جديدة لمشاركة ذوي القدرات الخاصة.. صور
سعفان: مبادرة مصر بكم أجمل أمل جديدة لمشاركة ذوي القدرات الخاصة.. صور
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