الأوراق المطلوبة وشروط وضوابط ترخيص الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل الأوراق المطلوب والشروط والضوابط اللازمة للحصول على تراخيص الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية، من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وفتح اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باب تلقى طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية من صحف وقنوات ومواقع إلكترونية، ولمدة أسبوعين، بمقر المجلس بماسبيرو، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذى منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة فى مصر.



وقال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قام بإعداد نموذج للمتقدمين للترخيص يحتوى على عدة بنود أبرزها، اســم مـالك الوسيلة الإعلامية، محل إقامة المالك، الغـرض من الوسيلة الإعلامية، الفئه المستهدفة، الـسـيـاسـة التـحريـريـة، اسم رئيس مجلس الإدارة، أعـضـاء مجلس الإدارة وغيرها من البنود التى يضمنها نموذج المجلس.



واستأنف أحمد سليم شروط ملكية الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية، لافتا إلى أنه يجب أن يكونوا مصريين، أشخاص طبيعية أو اعتبارية، غير محرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، وليس ضدهم أحكام جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا رد إليهم اعتبارهم.



وأشار الأمين العام إلى أنه من الشروط الواجب الالتزام بها عدم تملك المساهمون غير المصريين نسبة غالبة من الأسهم أو نسبة تخول لهم حق الإدارة.



وأضاف سليم: "من شروط مدير الوسيلة الإعلامية أن يكون مصريا، مسئولا عن المحتوى، مقيدا فى جدول نقابة الإعلاميين أو الصحفيين".



وأضاف أن الشركة يجب ألا تمتلك أكثر من 7 قنوات تليفزيونية، ولا تشتمل على أكثر من قناة عامة، وإخبارية.



جدير بالذكر أن شروط ونماذج طلبات الترخيص للوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية متواجدة على الموقع الرسمى للمجلس.