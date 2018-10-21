شركة مياه الشرب بدمياط تشارك في مبادرة 100 مليون صحة.. فيديو وصور

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، لليوم الثانى على التوالى المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة، للمسح الشامل للأمراض السارية وفيروس سي، حيث استقبلت الشركة 3 وحدات متنقلة من قبل مديرية الشئون الصحية لفحص العاملين بالشركة وأسرهم، من فيروس "سي"، بالمقر الرئيسي للشركة.



ومن جانبه قال المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه بالتعاون مع مديرية الصحة ونقابة العاملين بالشركة مياه الشرب والصرف الصحي، قامت بتوفير خدمة فحص العاملين من فيروس "سي"، والبالغ عددهم ثلاثة آلاف عامل، بالإضافة إلى أسرهم وبالفعل في اليوم الأول وصل عدد من تم فحصهم من العامل الى 1430 عاملا بالإضافة إلى أسرهم.



بينما أكد الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، فحص 277.192 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن الحملة، ستنتقل يوم الثلاثاء القادم، للكشف على طلاب جامعة دمياط.