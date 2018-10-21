رئيس الوزراء يلتقي وفد وكالة الفضاء الإفريقية.. اليوم

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، وفد وكالة الفضاء الإفريقية لبحث سبل التعاون بينها وبين مصر.



ويبحث الاجتماع أيضا سبل دعم هوية مصر الإفريقية لدى طلاب الجامعات وبحث الوسائل التى تجمعهم على التمسك بهويتهم ومحبة نهر النيل والأشقاء فى حوض النيل، وتوفير المناخ العلمي الداعم.



ومن المقرر أن يتطرق الاجتماع لبحث أمر استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية لبحث سبل دعّم هوية مصر الإفريقية.