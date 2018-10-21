2800 عداء في سباق عيد ميلاد ياريفان

بدأ في العاصمة الأرمينية يا ريفان سباق للجري يضم 2800 عداء احتفالا بذكرى مرور 2800 عام على تأسيسها.



شارك في ماراثون يريفان 2800 عداء، كما يقام مهرجان متعدد الأعراق للإثنيات المختلفة في يريفان، بالإضافة إلى سباق الدراجات الهوائية تحت عنوان "أنا أحبك, يريفان" وفعالية يريفان المشمسة وهو مهرجان مخصص للأطفال وموكب الفرق النحاسية ومهرجان الموسيقى الكلاسيكيةً أمام معهد يريفان للموسيقى، كما ستقدم عدة فرق حفلات في الهواء الطلق.



وتعد يريفان العاصمة وأكبر مدينة في أرمينيا وواحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم، أسسها الملك اراراتيان ارجيشيتي الأول في القرن الثامن قبل الميلاد ويرجع تاريخ يريفان إلى عصر بابل ، وتسبق تاريخ روما و قرطاج ، وكانت مركزًا مهمًا لقوافل التجارة القادمة من آسيا إلى أوروبا. وكانت مدينة يريفان في البداية تعرف باسم إريبوني التي انشئت كحصن وقلعة ضد هجمات الأعداء.





