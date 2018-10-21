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أخبار البلد

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مميش بشأن تسويق منتجات المزارع السمكية بالقناة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:45 ص
صدى البلد
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم "الاحد"، مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بشأن تسويق منتجات المزارع السمكية بقناة السويس.

جدير بالذكر أن الثروة السمكية في مصر تعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، كما أنها تعد مصدرا من مصادر البروتين الآمن الذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليًا وينمي صناعات أخرى بجانبه.

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