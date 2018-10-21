محافظ كفر الشيخ يشكل لجنة لمعاينة قطعة أرض لإقامة سوق للجملة

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم (17115) لسنة 2018 بتشكيل لجنة لمعاينة قطعة أرض ملكية خاصة بعزبة عبيدى، التابعة لمركز سيدى سالم، بناءً على الطلب المقدم من أحد المواطنين، وذلك لإقامة مشروع سوق للجملة بغرض بيع المنتجات الغذائية من خضراوات وفاكهة ولحوم وأسماك ودواجن وخلافة بتخفيضات تصل إلى 50% عن أسعار السوق.



وتضم اللجنة في رئاستها، مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وعضوية مهندس بالتخطيط العمرانى بالمحافظة، مهندس من مديرية المساحة، مدير منطقة أملاك الدولة بأبو غنيمة، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، على أن تختص اللجنة بالمعاينة على الطبيعة لقطعة الأرض محل الطلب وإعداد تقرير بنتيجة أعمالها.

