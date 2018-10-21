حشرات فتاكة تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية

تعرضت ولايتي فيرجينا وبنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، لهجوم كبير من الحشرات الفتاكة التي هاجمت البلاد خلال 150 عامًا.



وأطلقت السلطات المختصة في ولاية فرجينيا تحذيرات للمواطنين بشأن تلك الحشرات القادمة من الصين والهند وفيتنام، فهي تؤذي المحاصيل الزراعية، بحسب ما ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.



وذكر مركز تشيرفيل فيل للطب في بنسلفانيا، أن المخلوقات الغريبة التي يطلق عليها اسم "الفانوس المرقط" شوهدت للمرة الأولى الخميس الماضي.



كما أوضح المركز الصحي في بيان له إن هذه الحشرات تهدد غابات الشمال الشرقي، بالإضافة إلى صناعة الخشب والمحاصيل الزراعية، خصوصا العنب، محذرا المواطنين من خطورتها.



لتثير تلك الحشرة القلق في نفوس المواطنين، وخاصًة تخوفهم من كون هذه الحشرات تضع بيضها في الأشجار الموجودة داخل المنازل مما يمكن أن تفقس داخل تلك المنازل.

