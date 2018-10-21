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ثقافة

فتح متاحف يريفان وايريبوني مجانا ضمن احتفالات الـ 2800 عام

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:58 ص
متحف يريفان
متحف يريفان
محمد مندور
فتح متحف تاريخ يريفان ومتحف قلعة ايريبوني أبوابهما مجانًا اليوم الأحد احتفالا بمرور 2800 عام على تأسيس العاصمة الأرمينية يريفان.

وتعد يريفان أكبر مدينة في ارمينيا وواحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم، كانت تعرف قديما باسم ايريبوني وأسسها الملك اراراتيان ارجيشيتي الأول في القرن الثامن قبل الميلاد وكانت مركزًا مهمًا لقوافل التجارة القادمة من آسيا إلى أوروبا.

أنشئ متحف إيربوني عام 1968 ويحتوي على آثار وجدت في موقع حصن إيربوني، وهي المنطقة القديمة في المدينة يريفان.
أما متحف مدينة يريفان يضم آثارا ووثائق ومقتنيات فنية عن تأسيس العاصمة يريفان وتطورها على مر العصور.
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