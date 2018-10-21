فلاحو المنوفية الجدعان جمعوا قطن جارهم وباعوه له بعد وفاة نجله

دائما ما تعرف قري ونجوع مصر بالشهامة والرجولة وأخلاق ولاد البلد الطيبين الرجال الذين تظهر معادنهم وقت الشدة، وهذا اهم مايميز الريف المصري فالطيبة تملأ الوجوه والابتسامة لا تفارق الشفاة رغم ضيق الحال وصعوبة المعيشة.



وتجسدت هذه الصفات الطيبة والخصائل الحميدة في أبناء قرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فاجتمع أهل القرية جميعا على قلب رجل واحد للوقوف بجانب جارهم الذي ألم به مصاب شديد.



فاستيقظ اهل القرية صباحا علي خبر وقوع حادث لنجلي جارهم الحاج عبدالله ، الأمر الذي ادي لمصرع أحدهما واحتجاز نجله الآخر في العناية المركزة لسوء حالته وهرول أهالي القرية للوقوف بجانب جارهم وبعد إنهاء مراسم دفن نجله المتوفي اتجهوا بعد ذلك للمستشفي للاطمئنان علي نجله الثاني.



واثناء عودتهم للقرية تذكر الأهالي أن جارهم الفلاح قد اقترب موعد حصاد قطنه وان نجليه هم اللذان كانا يقومان برعاية أرضه الزراعية نظرا لكبر سنه وعدم قدرته علي العمل فاتفق أهالي القرية جميعا علي الإتجاه صباحا لأرض جارهم وجني محصول القطن له.



وفي الصباح الباكر استيقظ أهالي القرية جميعا رجالا ونساء ومعهم أطفالهم لجني محصول القطن لجارهم في مشهد لا تراه الا في مصر ، ولا يقوم به إلا اشخاص تملكت الطيبة من قلوبهم .



وبالفعل مع غروب الشمس كان أهالي القرية قد انتهوا من حتي محصول القطن تماما وقام أحدهم ببيعه واتجه لمنزل جارهم بالأموال التي تم بيع المحصول بها.