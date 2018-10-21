ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

فلاحو المنوفية الجدعان جمعوا قطن جارهم وباعوه له بعد وفاة نجله

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:13 ص
صدى البلد
محمد امين
دائما ما تعرف قري ونجوع مصر بالشهامة والرجولة وأخلاق ولاد البلد الطيبين الرجال الذين تظهر معادنهم وقت الشدة، وهذا اهم مايميز الريف المصري فالطيبة تملأ الوجوه والابتسامة لا تفارق الشفاة رغم ضيق الحال وصعوبة المعيشة.

وتجسدت هذه الصفات الطيبة والخصائل الحميدة في أبناء قرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فاجتمع أهل القرية جميعا على قلب رجل واحد للوقوف بجانب جارهم الذي ألم به مصاب شديد.

فاستيقظ اهل القرية صباحا علي خبر وقوع حادث لنجلي جارهم الحاج عبدالله ، الأمر الذي ادي لمصرع أحدهما واحتجاز نجله الآخر في العناية المركزة لسوء حالته وهرول أهالي القرية للوقوف بجانب جارهم وبعد إنهاء مراسم دفن نجله المتوفي اتجهوا بعد ذلك للمستشفي للاطمئنان علي نجله الثاني.

واثناء عودتهم للقرية تذكر الأهالي أن جارهم الفلاح قد اقترب موعد حصاد قطنه وان نجليه هم اللذان كانا يقومان برعاية أرضه الزراعية نظرا لكبر سنه وعدم قدرته علي العمل فاتفق أهالي القرية جميعا علي الإتجاه صباحا لأرض جارهم وجني محصول القطن له.

وفي الصباح الباكر استيقظ أهالي القرية جميعا رجالا ونساء ومعهم أطفالهم لجني محصول القطن لجارهم في مشهد لا تراه الا في مصر ، ولا يقوم به إلا اشخاص تملكت الطيبة من قلوبهم .

وبالفعل مع غروب الشمس كان أهالي القرية قد انتهوا من حتي محصول القطن تماما وقام أحدهم ببيعه واتجه لمنزل جارهم بالأموال التي تم بيع المحصول بها.
فلاحو المنوفية الجدعان جمعوا قطن جارهم وباعوه له بعد وفاة نجله
فلاحو المنوفية الجدعان جمعوا قطن جارهم وباعوه له بعد وفاة نجله
فلاحو المنوفية الجدعان جمعوا قطن جارهم وباعوه له بعد وفاة نجله
فلاحو المنوفية الجدعان جمعوا قطن جارهم وباعوه له بعد وفاة نجله
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. هنا شيحة بإطلالتين مختلفتين خلال كتب كتابها على أحمد فلوكس

روسيا عن انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ: سنرد بإجراءات انتقامية

اسعار العملات في مصر اليوم الاحد

صحف الكويت: بدء إنتاج أول حقول الغاز الطبيعي غرب الدلتا.. أمريكا تنسحب من معاهدة للسلاح النووي مع روسيا.. واعتقال مدير المخابرات الفلسطينية

الحكومة الفلسطينية تدين اختطاف محافظ القدس ومدير مخابراتها

محيي عبيد: خريجو الصيدلة في مصر ضعفي نظرائهم في كل الدول العربية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من القدس والضفة الغربية

الأهلي يغادر القاهرة متوجها إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف

رسالة حلا شيحة لشقيقتها هنا بعد زواجها من أحمد فلوكس.. صور

مطالب برلمانية بمنع النقاب في المؤسسات الحكومية

نقيب الصيادلة: الصناعات الدوائية في عدد من الدول قائمة على كفاءة الصيدلي المصري.. فيديو

ثورة طبية جديدة ضد أخطر أمراض العصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور

فيديو

نبيلة مكرم: قاعدة بيانات المصريين في الخارج لا تهدف لفرض ضرائب.. صور
الإعلامي إبراهيم الكرداني يسترجع ذكريات مقدمة برنامجه التليفزيوني
الإعلامي إبراهيم الكرداني يكشف كواليس حواره مع الفنانة الراحلة صباح
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الثلاثاء
النظافة والتجميل: قطع الأشجار الخطرة بشوارع ومدارس القاهرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟