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فن

في عيد ميلاد ملحم زين.. حكاية خلافه مع عاصي الحلاني

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:33 ص
ملحم زين
ملحم زين
شروق إبراهيم
أصبح الفنان اللبناني ملحم زين من أهم الأصوات الجبلية اللبنانية بالساحة الفنية، وغنائه لهذا اللون جعله مميزا بين أبناء جيله وبالرغم أن عاصي الحلاني يسبقه في الغناء وأقدم منه فنيا إلا ان خلافا نشب بينهما خلال الفترة الاخيرة.

قال ملحم في برنامج "انت اونلاين" مع الاعلامي اللبناني وسيم بريدي "إنه يتعجب من "الحلاني" لأنه يطرح أكثر من عمل فني على مدار العام، وهو ما اعتبره جمهور الحلاني هجوما عليه وتقليلا من نجاحه".

كما قامت المطربة الشابة ماريتا الحلاني، ابنة عاصي الحلاني، باتهام ملحم زين بأنه تناسى والده، ليعتب ملحم علي الحلاني لأنه سمح لابنته بالهجوم عليه، وأنها لم تحترم فارق العمر بينهما.

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