الإعلامي إبراهيم الكرداني يسترجع ذكريات مقدمة برنامجه التليفزيوني

استرجع الإعلامي إبراهيم الكرداني، ذكريات عمله في التليفزيون المصري بمقدمته التي اشتهر بها في كل حلقاته التي كان يقدمها يوميا خلال لقائه على قناة «أكسترا نيوز».



وقال «الكرداني»: «يارب يا حب ودعوة من قلب اللي حب أمانة ماتفرقش أي اتنين بيحبو بعض، اللي فارق هاته تاني واللي خاصم صالحه هاته تاني للي فارقه من سنين واللي حيران طمنه تاني من سنين والقاسي حننه وكل الناس تبقى حبايب».



وأوضح «الكرداني» أنه أِشتهر بتقديم برامج تعليمية في التليفزيون المصري، موضحا أنه رغم تفوقه في كلية الطب، قرر الالتحاق والعمل في مجال الإعلام، قائلا: «رغم تمكنني في اللغة الإنجليزية بطلاقة ولكني يحب البساطة في التعامل مع الناس».

