وزيرة الصحة تطالب بمسح المسافرين والمودعين طبيا بالمطار

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى مطار أسيوط، وكان فى استقبالها اللواء جمال نور الدين، وذلك لتفقد عدد من نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بالمحافظة.



وحرصت وزيرة الصحة والسكان على تفقد غرفة الحجر الصحي بالمطار، للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للمسافرين.



كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، نقطة المسح الخاصة بمبادرة الرئيس والمتواجدة داخل المطار، حيث قام الفريق الطبى بمسح 650 موظفا من العاملين بالمطار.



وفى هذا الصدد وجهت وزيرة الصحة والسكان الفريق الطبى بإجراء المسح للمسافرين، فضلا عن إجراء المسح لذويهم والمودعين داخل نقطة المسح، مشيدة بنظام تسجيل البيانات الإلكتروني "أون لاين" للمواطنين الذين يتم إجراء التحاليل لهم.