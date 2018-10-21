ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة الصحة تطالب بمسح المسافرين والمودعين طبيا بالمطار

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:22 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى مطار أسيوط، وكان فى استقبالها اللواء جمال نور الدين، وذلك لتفقد عدد من نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بالمحافظة.

وحرصت وزيرة الصحة والسكان على تفقد غرفة الحجر الصحي بالمطار، للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للمسافرين.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، نقطة المسح الخاصة بمبادرة الرئيس والمتواجدة داخل المطار، حيث قام الفريق الطبى بمسح 650 موظفا من العاملين بالمطار.

وفى هذا الصدد وجهت وزيرة الصحة والسكان الفريق الطبى بإجراء المسح للمسافرين، فضلا عن إجراء المسح لذويهم والمودعين داخل نقطة المسح، مشيدة بنظام تسجيل البيانات الإلكتروني "أون لاين" للمواطنين الذين يتم إجراء التحاليل لهم.
loading...

ترشيحاتنا

الإعلامي إبراهيم الكرداني يكشف كواليس حواره مع الفنانة الراحلة صباح

بعوامة أطفال.. مهاجر يهرب من تركيا لليونان

تصاعد الأزمة النووية بين روسيا والولايات المتحدة.. ترامب يعلن الانسحاب من معاهدة 1987.. واتهامات وتهديدات متبادلة بين موسكو وواشنطن

نقيب الصيادلة: الصناعات الدوائية في عدد من الدول قائمة على كفاءة الصيدلي المصري.. فيديو

رسميا.. إيقاف حسن معاذ عامين بعد الاعتداء على عبدالغني بالدوري السعودي

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

روسيا عن انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ: سنرد بإجراءات انتقامية

خطة لمواجهة استباقية للأمطار في الإسكندرية بتمويل من هولندا

فارق العمر بين أحمد فلوكس وهنا شيحة

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

مطالب برلمانية بمنع النقاب في المؤسسات الحكومية

نجم فريق الهلال السعودي يعلق على إصابة عموري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

فيديو

تعرف على أهم التحويلات والخدمات المرورية بمحور صلاح سالم والمنيب
زياد برجي معتذرا لشيرين: بكرهك عشان بحبك.. فيديو
الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع
نبيلة مكرم: قاعدة بيانات المصريين في الخارج لا تهدف لفرض ضرائب.. صور
الإعلامي إبراهيم الكرداني يسترجع ذكريات مقدمة برنامجه التليفزيوني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟