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فن

تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:18 م
صدى البلد
شروق إبراهيم - عدسة على الخشاب - أحمد بيسو
علمت الفنانة المغربية ليلى غفران أثناء تواجدها في ندوة بـ"صدى البلد" بحبس الفنان سعد لمجرد مجددا على ذمة قضية اغتصاب.

وكان أول رد لها وعلامات الصدمة على وجهها: "لا تعليق"، لأنها كانت من أكثر الداعمين لابن بلدها في قضيته الأولى.

ولكنها أكدت أن سعد لمجرد صوت قوي وكان سببًا في الانتشار الكبير للأغنية المغربية في الوطن العربي.
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