تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو

علمت الفنانة المغربية ليلى غفران أثناء تواجدها في ندوة بـ"صدى البلد" بحبس الفنان سعد لمجرد مجددا على ذمة قضية اغتصاب.
وكان أول رد لها وعلامات الصدمة على وجهها: "لا تعليق"، لأنها كانت من أكثر الداعمين لابن بلدها في قضيته الأولى.
ولكنها أكدت أن سعد لمجرد صوت قوي وكان سببًا في الانتشار الكبير للأغنية المغربية في الوطن العربي.
وكان أول رد لها وعلامات الصدمة على وجهها: "لا تعليق"، لأنها كانت من أكثر الداعمين لابن بلدها في قضيته الأولى.
ولكنها أكدت أن سعد لمجرد صوت قوي وكان سببًا في الانتشار الكبير للأغنية المغربية في الوطن العربي.