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الإعلامي إبراهيم الكرداني يكشف كواليس حواره مع الفنانة الراحلة صباح

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:05 ص
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم الكرداني
كـريـم الـخـطيب
كشف الإعلامي إبراهيم الكرداني، الذى أطل على الجمهور فى التليفزيون المصري أواخر الثمانينات من خلال قراءة نشرة الأخبار باللغة الإنجليزية، كواليس حواره مع الفنانة الراحلة صباح.

وقال «الكرداني» خلال تصريحات لـ «أكسترا نيوز» إنه يعشق صباح منذ أن كان عمره 11 سنة، موضحا أنه التقى بصباح في فرح ودعاها لعمل لقاء تلفزيوني ووافقت دون أي مشاكل أو مقابل مادي، والحوار استغرق 5 ساعات.

وأوضح أن يتذكر دائما مقولة الفنانة صباح عندما دعته لمشاهدة آخر عرض لمسرحيتها في لبنان وهي « انا مسرقتش عروب وأوطان ولا عمري كلت خبز الجوعان ولكني سرقت قلوب اللي حبوني، وأنا لحم كتافي من خير مصر».
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