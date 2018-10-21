البيئة تشارك فى حملة إزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل بالبحيرة



كما تم التوجيه من قبل محافظة البحيرة بضرورة التعامل مع الأسماك النافقة داخل الأقفاص إن وجدت ودفنها بالطرق السليمة بمدافن حوش عيسى.



شارك الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحيرة برئاسة كيميائي سعد محمد زامل مدير عام الفرع فى الحملة المكبرة التى شنتها محافظتا البحيرة وكفر الشيخ لإزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل بالبحيرة، حيث تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة المحمودية والوحدة المحلية لمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ وبالتنسيق مع مديريتى الأمن بالمحافظتين وشرطة البيئة والمسطحات المائية والإدارة العامة لحماية النيل وإدارة شئون البيئة بالبحيرة ووزارة الرى.تهدف الحملة إلى إزالة الأقفاص السمكية الموجودة بنهر النيل فرع رشيد أمام مدينتى المحمودية وفوة بداية من قرية فزارة حتى نهاية حدود المحمودية المشتركة مع مدينة فوة مرورًا بقرى " منية السعيد ، ديروط حلق الجمل ، العطف ، كفر مليط ، المحمودية ، السبيل، سنباده، سرنبال ،عزبة عبد المجيد ".وقد استمرت الحملة لمدة ثلاثة أيام بهدف القضاء على مشكلة الأقفاص السمكية العشوائية بالمنطقة وإجراء مسح لفرع نهر النيل بتلك المناطق وإزالة الأقفاص السمكية الملوثة للنهر بالإشتراك مع الحفارات والصنادل واللنشات من إدارة حماية النيل.