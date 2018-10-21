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نقيب الصيادلة: الزيادة في خريجي الصيدلة كل عام أبرز مشكلات القطاع

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:25 ص
الدكتور محي الدين
الدكتور محي الدين عبيد نقيب الصيادلة
مي فهمي
قال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إن الصيدلي طاقة بشرية لابد من استغلالها في خدمة الصناعة وتصدير الدواء المحلي وحل أزمة نقص الدواء.

وأضاف عبيد،خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، بفضائية صدى البلد، اليوم الأحد، أن الطلبة ينقصهم التدريب العملي داخل مصانع الأدوية، وهو أمر لن يتم إلا بالتنسيق مع غرفة صناعة الدواء، حيث يتم ارسال الطلبة في الفترات الصيفية للتدريب والاحتكاك بخط انتاج الدواء.

وأشار إلى أنه أصبح حاليا توجد تخصصات صيدلية كثيرة الآن عن الماضي، منها التغذية العلاجية، فضلا عن أن هناك أكثر من 22 تخصصا للصيدلي، منها الصيدلى الاكلينيكي ودوره مهم وأصبح مرافقا للفريق الطبى داخل أى مستشفى.

وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الخريجين الصيادلة كل عام من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع، حيث أن مصر تحتاج سنويا 3 آلاف صيدلي فقط، ولكن يتخرج 16 ألف كل عام، وهو ما يسبب ضغطا كبيرا.
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