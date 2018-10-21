بعد 9 أيام.. أبل تفجر مفاجآت جديدة لمستخدميها

بعد أيام قليلة فقط من صدور أحدث هواتها تستعد شركة "أبل" لإطلاق مجموعة جديدة من منتجاتها في 30 أكتوبر المقبل.





فوفقًا لعدد من التقارير الصحفية، ستطلق "أبل" نسخة جديدة من حاسبها "أيباد برو"، بحيث يظهر بشكل جديد بحواف أقل وأكثر دائرية، وإضافة تقنية "فيس تايم" التي تستخدم الوجه لغلق الجهاز، والشحن اللاسلكي.





ومن ضمن المنتجات المحدثة التي سيتم إصدارها نسخة من "آي ماك"، وكذلك إصدار منصة الشحن اللاسلكي "إير باور"، كما تخطط "أبل" في إصدار نسخة جديدة من القلم الإلكتروني "أبل بنسيل"، الذي لم يحصل على أي تحديث منذ إطلاقه لأول مرة قبل 3 أعوام، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".