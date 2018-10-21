السياحة تشارك فى افتتاح مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صينى

تشارك وزارة السياحة فى افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صينى (أفريقيا .. الصين ... الدول العربية) تحت شعار " ١٠٠ سنة مانديلا" السبت القادم بقصر المانسترلى بالمنيل.



ومن المقرر أن يجتمع على أرض مصر، فنون دول أفريقيا وجمهورية الصين الشعبية إلى جانب الدول العربية التى تشارك فى الدورة الثالثة بجانب مشاركات لـ ذوى القدرات الخاصة.



ويأتى انطلاق الدورة الثالثة فى إطار النجاح الذى حققته الدورتان الأولى والثانية من المهرجان، الذى يتم تنظيمه من وزارة السياحة والثقافة والآثار الخارجية وسفارات الدول المشاركة.