ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السياحة تشارك فى افتتاح مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صينى

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الاسكندرانى
تشارك وزارة السياحة فى افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صينى (أفريقيا .. الصين ... الدول العربية) تحت شعار " ١٠٠ سنة مانديلا" السبت القادم بقصر المانسترلى بالمنيل.

ومن المقرر أن يجتمع على أرض مصر، فنون دول أفريقيا وجمهورية الصين الشعبية إلى جانب الدول العربية التى تشارك فى الدورة الثالثة بجانب مشاركات لـ ذوى القدرات الخاصة.

ويأتى انطلاق الدورة الثالثة فى إطار النجاح الذى حققته الدورتان الأولى والثانية من المهرجان، الذى يتم تنظيمه من وزارة السياحة والثقافة والآثار الخارجية وسفارات الدول المشاركة.
loading...

ترشيحاتنا

يطيل العمر ويحمي من أمراض القلب.. تعرف على أهم فوائد السمك

الأهلي يغادر القاهرة متوجها إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

مقتل 55 شخصا في اشتباكات طائفية بنيجيريا

محيي عبيد: خريجو الصيدلة في مصر ضعفي نظرائهم في كل الدول العربية

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018

تامر حسني يرد على المشككين في مرضه بأسماء الأطباء المعالجين

جروس يجهز قائمة الراحلين عن الزمالك

سلطنة عمان: نرحب بإجراءات السعودية الشفافة في قضية خاشقجي

زوج كيم كاردشيان يحتفل بعيد ميلادها الـ38 بهذه الطريقة .. صور

فارق العمر بين أحمد فلوكس وهنا شيحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور

فيديو

الإعلامي إبراهيم الكرداني يسترجع ذكريات مقدمة برنامجه التليفزيوني
الإعلامي إبراهيم الكرداني يكشف كواليس حواره مع الفنانة الراحلة صباح
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الثلاثاء
النظافة والتجميل: قطع الأشجار الخطرة بشوارع ومدارس القاهرة
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأحد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟