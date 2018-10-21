مكتبة الإسكندرية تنظم الدورة الخامسة لمهرجان مهن الدول الفرنكوفونية

ينظم مركز الأنشطة الفرنكوفونية التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية الدورة الخامسة لمهرجان مهن الدول الفرنكوفونية، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.





وأشار الدكتور مصطفى الفقي إلى أن المهرجان يأتي في إطار سعي المركز إلى تحقيق ما تتبناه المكتبة من دعم للأنشطة الثقافية التي تعكس ثراء الفرنكوفونية وتنوعها، ومن واقع اهتمام المكتبة بالتركيز على الدور الإيجابي الذي تلعبه المهن التقليدية في تنمية المجتمعات لإعلاء قيمة العمل الحرفي، ولأهمية تناقل مهارات الحرفيين، مع خلق اجواء من المرح والسرور مع الأكلات الشعبية المصرية.





وسوف يفتتح المهرجان الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور (سوريبا كامارا)، سفير جمهورية غينيا في مصر، باعتبار غينيا هي ضيف شرف المهرجان هذا العام، كما سيشارك عدد من الدول الفرنكوفونية الأخرى منها السنغال ولبنان، بالإضافة إلى التواجد المصري البارز في المهرجان.





وستقدم الدول المشاركة عروضًا فنية تقليدية متميزة تعبر عن ثقافتها وتراثها من بينها عرض فني من الفرقة القومية لجمهورية غينيا، ورقصات من النوبة، والدبكة اللبنانية، وغيرها.





كما سينظم مركز الأنشطة الفرنكوفونية بالتعاون مع مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال (IBDL) هذا العام تدريبًا للحرفيين المشتركين في المهرجان يتضمن مبادئ التجارة الإلكترونية والمهارات لزيادة الصناعات اليدوية وكيفية التعامل في سوق العمل وطرح منتجاتهم في الأسواق بشكل أكثر احترافًا.



