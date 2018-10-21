تموين سوهاج يضبط مصنع حلويات بدون ترخيص

تمكّنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين بسوهاج من ضبط 35 قضية من بينها ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص بدائرة مركز طهطا يستخدم مواد مجهولة المصدر.





كان مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بتنفيذ حملة أمنية أسفرت عن ضبط 35 قضية تموينية وتم ضبط "محمد.ح.م، 40 عاما صاحب مصنع حلويات بدائرة مركز طهطا لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازته مواد خام مجهولة المصدر في عملية التصنيع وتم ضبط 4 أطنان و650 كيلو حلويات معدة للبيع مختلف الأنواع ، 2.5طن، كيلو سكر، وطن فول سوداني، و800 كيلو جيليكوز، و750 كيلو حمص، و300 كيلو بسبوسه , و55 كيلو سمن، و2000 عبوة فارغة معدة للتعبئة، بإجمالي 12طن تقريبًا.



