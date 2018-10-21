نقيب الصيادلة: الصناعات الدوائية في عدد من الدول قائمة على كفاءة الصيدلي المصري.. فيديو

قال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إن الصناعات الدوائية في عدد من الدول قائمة على كفاءة الصيدلي المصري، منها السعودية والتي يوجد بها 32 ألف صيدلي مصري وهم من يعملون في الصناعة الوطنية للدواء.



وأكد خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، بفضائية صدى البلد، اليوم الأحد، أن صناعة الدواء في مصر لا توجد بها أي مشكلة، فهي الصناعة الوحيدة التي تكفي 93% من احتياجات الشعب، ويتم استيراد 7% فقط من احتياجاتها.



وشدد على أن الدواء المصري له سمعة جيدة وقوية عالميا، ويتم تصديره إلى أكثر من 80 دولة، مشيرا إلى أن ما ينقصنا فقط هو الدعاية العالمية، والتعامل معه بالاسم العلمي فقط.



وطالب بإنشاء الهيئة العليا للدواء، وتكون هي المسئولة عن مدى سلامة وفاعلية الدواء، بالإضافة إلى ضرورة وضع سياسة دوائية، فهي صناعة قوية جدا بعد صناعة السلاح.



وأشار إلى أن من أهداف النقابة هي وضع استراتيجيات خاصة بتطوير صناعة الدواء في مصر، ووضع الرؤية للنهوض بالصناعة.