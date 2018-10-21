ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائبة: وقف صرف رواتب العاملين باتحاد النقابات بالإسماعيلية جريمة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:13 ص
النائبة امال رزق
النائبة امال رزق الله
فريدة محمد
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى وزير القوى العاملة ووزير المالية بشأن العاملين بالاتحاد المحلي لنقابات عمال مصر بالإسماعيلية، حيث أنهم يعانون معاناة شديدة، تهدد حياتهم ومستقبلهم وأسرهم ، مشيرة إلى أن هؤلاء العاملين لم يتم صرف رواتبهم وحوافزهم وأجورهم طبقا اللائحة المالية للاتحاد العام منذ أكثر من أربعة شهور.

وأكملت رزق الله فى بيان صحفى لها:هؤلاء العاملين ليس لديهم مصدر دخل آخر سوى عملهم بالاتحاد، فليس لهم دخل آخر، ومعظمهم أن لم يكن كلهم لديهم التزامات بشأن أسرهم والمدارس، وأقساط وشيكات وتعاملات مع البنوك كديون عليهم، فهم مهددون بالحبس نتاج تأخرهم فى سداد الأقساط المستحقة عليهم.

وتابعت:حاول هؤلاء العمال التظلم لقيادات الاتحاد، وطرقوا كل السبل من اجل صرف رواتبهم... لكن لم يسمع أحدا لشكواهم، ولم يتم صرف اى أجور او مرتبات لهم إلى الآن ، مع الأخذ فى الاعتبار أن باقى العاملين بالاتحاد العام للنقابات فى باقي فروع المحافظات تم صرف رواتبهم وبشكل منتظم إلا محافظة الإسماعيلية.

وطالبت آمال رزق الله بصرف رواتب هؤلاء العمال نظرا لعدم صرف رواتبهم منذ أكثر من أربعة شهور وتشكيل لجنة لبحث أسباب إخفاق وتعنت الاتحاد بشأن صرف رواتب هؤلاء العمال إلى الآن ، لاسيما وان المخصصات المالية موجودة.
loading...

ترشيحاتنا

وزير التموين يوضح حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم

تصاعد الأزمة النووية بين روسيا والولايات المتحدة.. ترامب يعلن الانسحاب من معاهدة 1987.. واتهامات وتهديدات متبادلة بين موسكو وواشنطن

صحيفة بريطانية: الشباب الإيراني أفسد مخطط عودة الإمبراطورية الفارسية

رسميا.. إيقاف حسن معاذ عامين بعد الاعتداء على عبدالغني بالدوري السعودي

أسطول أردوغان الفاخر بدعم أمير قطر يثير الجدل مجددا.. الليرة التركية تتدهور.. ومحاولة لامتصاص الغضب الشعبي

يطيل العمر ويحمي من أمراض القلب.. تعرف على أهم فوائد السمك

صفات الرجل الذى تحبه النساء.. فيديو

ثورة طبية جديدة ضد أخطر أمراض العصر

حرب ترامب التجارية تجبر الصين على اتخاذ قرار كارثي

اسعار العملات في مصر اليوم الاحد

شاهد.. هنا شيحة بإطلالتين مختلفتين خلال كتب كتابها على أحمد فلوكس

تعليق ناري من رئيس النصر السعودي على إصابة عموري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور

فيديو

نبيلة مكرم: قاعدة بيانات المصريين في الخارج لا تهدف لفرض ضرائب.. صور
الإعلامي إبراهيم الكرداني يسترجع ذكريات مقدمة برنامجه التليفزيوني
الإعلامي إبراهيم الكرداني يكشف كواليس حواره مع الفنانة الراحلة صباح
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الثلاثاء
النظافة والتجميل: قطع الأشجار الخطرة بشوارع ومدارس القاهرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟