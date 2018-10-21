نائبة: وقف صرف رواتب العاملين باتحاد النقابات بالإسماعيلية جريمة

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى وزير القوى العاملة ووزير المالية بشأن العاملين بالاتحاد المحلي لنقابات عمال مصر بالإسماعيلية، حيث أنهم يعانون معاناة شديدة، تهدد حياتهم ومستقبلهم وأسرهم ، مشيرة إلى أن هؤلاء العاملين لم يتم صرف رواتبهم وحوافزهم وأجورهم طبقا اللائحة المالية للاتحاد العام منذ أكثر من أربعة شهور.





وأكملت رزق الله فى بيان صحفى لها:هؤلاء العاملين ليس لديهم مصدر دخل آخر سوى عملهم بالاتحاد، فليس لهم دخل آخر، ومعظمهم أن لم يكن كلهم لديهم التزامات بشأن أسرهم والمدارس، وأقساط وشيكات وتعاملات مع البنوك كديون عليهم، فهم مهددون بالحبس نتاج تأخرهم فى سداد الأقساط المستحقة عليهم.





وتابعت:حاول هؤلاء العمال التظلم لقيادات الاتحاد، وطرقوا كل السبل من اجل صرف رواتبهم... لكن لم يسمع أحدا لشكواهم، ولم يتم صرف اى أجور او مرتبات لهم إلى الآن ، مع الأخذ فى الاعتبار أن باقى العاملين بالاتحاد العام للنقابات فى باقي فروع المحافظات تم صرف رواتبهم وبشكل منتظم إلا محافظة الإسماعيلية.



