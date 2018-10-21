مياه الشرب بالفيوم: لقاءات دورية لحل شكاوى المواطنين

نظمت إدارة خدمة المواطنين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم لقاءات دورية مباشرة مع المواطنين من أجل التعرف على شكواهم، والعمل على حلها فورًا، بحضور جميع رؤساء القطاعات المعنيين بمشاكل المواطنين، ويتم عقد اللقاء بصفة مستمرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بمقر محطة تنقية مياه الشرب بقحافة.



وقال المهندس هشام محمد درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم -في بيان اليوم الأحد- إن هذه اللقاءات بدأت منذ أكثر من عام، وتم حل نحو 560 شكوى في37 لقاءً.



وأضاف أن الشكاوى تضمنت 184 شكوى متعلقة بالقطاع التجاري، متمثلة في تضرر المواطنين من قيمة الفواتير أو القراءات أو قيمة مقايسات توصيل مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتم إزالة وحل جميع هذه المشاكل عن طريق رفع القراءات الفعلية على أرض الواقع، وتعريف الشاكي ماله وما عليه، بجانب تقسيط المقايسات، بحيث يتم دفع نصف القيمة، وتقسيط النصف المتبقي على مدار 24 شهرًا، أما غير القادرين على دفع قيمة المقايسة نظرًا لظروفهم المعيشية الصعبة فيتم تحويلهم للجمعيات الأهلية لبحث حالتهم، وإذا ثبت استحقاق هذه الأسر تقوم الجمعيات بدفع قيمة المقايسة نيابة عنهم دون أن يتحمل المواطنون أي مصاريف، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا حل 88 شكوى متعلقة بجودة المياه والإدارة القانونية والدعم الفني.



وأوضح أنه تم تلقى 169 شكوى عن طريق الرقابة والمتابعة بالشركة، تخص مواطنين تعدوا على خطوط مياه الشرب، وقاموا باستخدام مياه الشرب في أغراض غير المخصصة لها، وتم تحرير محاضر لهؤلاء المواطنين؛ حفاظًا على المال العام، ومرافق الدولة، ومياه الشرب من الإهدار، حيث إن الدول تنفق ملايين الجنيهات من أجل توفير مياه شرب نظيفة لكل مواطن، وليس إهداره في رش الشوارع بدون أدنى مسئولية.



وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم :"في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم تلقى 119 شكوى، أغلبها مرتبط بضعف ضغوط مياه الشرب بمركزي سنورس واطسا"، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من إنشاء خزان ورافع بيهمو، بسعة 5 آلاف م3، بتكلفة حوالي 23 مليون جنيه، وسيسهم في حل مشكلة ضعف المياه بمركز سنورس بالكامل، أما حل مشكلة ضعف المياه ببعض قرى مركز اطسا، فمرتبط بتنفيذ خط قصر الباسل دانيال.



وأضاف: بالنسبة لمشاكل الصرف الصحي، فيتم حلها وإزالتها فورًا، خاصة المتعلقة بالانسدادات والطفوحات التي تحدث داخل الشبكة، ويتم الدفع بفرق الغواصين لعمل صيانة وقائية عن طريق تطهير الشبكة من جميع العوالق والرواسب، موضحًا أن الشركة تسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال وإنهاء المشاريع المتوقفة.​

