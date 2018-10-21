وزير التعليم: لا علاقة للوزارة بسحب كتب المستوى الرفيع من طلاب مدارس خاصة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تصدر أي قرارات تنص على سحب كتب المستوى الرفيع المقررة على المرحلة الإعدادية والصفوف من الثاني حتى السادس الابتدائي من المدارس الخاصة توفيرًا للنفقات.



وقال الوزير في تصريحات له عبر جروب معلمين وأولياء أمور عبر تطبيق واتس آب: إن هذا التصرف لا علاقة له بالوزارة وليس صحيحًا.



جاء ذلك في إطار تفاعل وزير التربية والتعليم مع ولية أمر قالت له عبر الجروب إن بعض المدارس الخاصة قامت بسحب كتب المستوى الرفيع من الطلبة في المرحلة الاعدادية والصفوف من الثاني حتى السادس الابتدائي اختصارا للنفقات، وتساءلت ولية الأمر: ما صحة هذا التصرف؟.