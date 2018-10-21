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فن

شاهد.. فاروق الفيشاوى وسلوى محمد على ومحمود حميدة فى افتتاح مهرجان الخرطوم السينمائى

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:25 ص
سمر سعد
حرص الفنانون فاروق الفيشاوى وسلوى محمد على ومحمود حميدة والمخرج وحيد حامد على حضور حفل افتتاح مهرجان الخرطوم السينمائي الذي أقيم مساء أمس السبت بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وفى حفل الافتتاح تم تكريم الفنانة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها الفنية.

ويشهد المهرجان عرض عدد كبير من الأفلام السينمائية الخاصة بدول حوض النيل ويهدف للم شمل دول حوض النيل وتوطيد العلاقات بين مصر والسودان.
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