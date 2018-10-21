نتنياهو: تأجيل هدم الخان الأحمر لفترة قصيرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه لا ينوي تأجيل إخلاء تجمع الخان الأحمر شرق القدس حتى إشعار آخر، بل "لفترة قصيرة فقط"، بحسب صحيفة "القدس" الفلسطينية.



وأوضح نتنياهو خلال لقائه مع وزير المالية الأمريكي ستيف مينوتشين "سيتم إخلاء الخان الأحمر، هذا هو قرار المحكمة وهذه سياستنا وسيتم تنفيذها".



وأضاف "لا أنوي تأجيل ذلك حتى إشعار آخر، خلافا لما نشر، ولكن لفترة قصيرة فقط"، مشيرا إلى أن الكابينت سيحدد الفترة الزمنية التي يمكن خلالها إخلاء المكان بموافقة السكان، وتابع "سأعقد جلسة للكابينت اليوم والفترة الزمنية حتى الإخلاء ستكون قصيرة وأؤمن بأنه سيتم ذلك بموافقة السكان".



وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو حاول السيطرة على رد فعل وزرائه في أعقاب غضبهم تجاه ما تم الحديث عنه حول تأجيل عملية الهدم حتى إشعار آخر، حيث دعا إلى اجتماع للمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" للتباحث حول القضية.