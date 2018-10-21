ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نتنياهو: تأجيل هدم الخان الأحمر لفترة قصيرة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:07 ص
نتنياهو
نتنياهو
رحيم يسري
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه لا ينوي تأجيل إخلاء تجمع الخان الأحمر شرق القدس حتى إشعار آخر، بل "لفترة قصيرة فقط"، بحسب صحيفة "القدس" الفلسطينية.

وأوضح نتنياهو خلال لقائه مع وزير المالية الأمريكي ستيف مينوتشين "سيتم إخلاء الخان الأحمر، هذا هو قرار المحكمة وهذه سياستنا وسيتم تنفيذها".

وأضاف "لا أنوي تأجيل ذلك حتى إشعار آخر، خلافا لما نشر، ولكن لفترة قصيرة فقط"، مشيرا إلى أن الكابينت سيحدد الفترة الزمنية التي يمكن خلالها إخلاء المكان بموافقة السكان، وتابع "سأعقد جلسة للكابينت اليوم والفترة الزمنية حتى الإخلاء ستكون قصيرة وأؤمن بأنه سيتم ذلك بموافقة السكان".

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو حاول السيطرة على رد فعل وزرائه في أعقاب غضبهم تجاه ما تم الحديث عنه حول تأجيل عملية الهدم حتى إشعار آخر، حيث دعا إلى اجتماع للمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" للتباحث حول القضية.
loading...

ترشيحاتنا

ضبط شبكة تبادل الزوجات بشبرا الخيمة يديرها موظف

الإفتاء: يجوز إعطاء صدقة للأغنياء

البحوث الإسلامية: التعاون مع جامعة الإسكندرية لمواجهة الأفكار المتطرفة

صحيفة بريطانية: الشباب الإيراني أفسد مخطط عودة الإمبراطورية الفارسية

فارق العمر بين أحمد فلوكس وهنا شيحة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مميش بشأن تسويق منتجات المزارع السمكية بالقناة

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

محيي عبيد: خريجو الصيدلة في مصر ضعفي نظرائهم في كل الدول العربية

بعد إلغاء حفل الزفاف.. هل انتهت علاقة مي حلمي ومحمد رشاد؟

شاهد.. ميدو يبيع اللبن بالزمالك

تعليق ناري من رئيس النصر السعودي على إصابة عموري

قصة طفلة 5 سنوات ضربها والدها لتصاب بشلل ونزيف بالمخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور

فيديو

نبيلة مكرم: قاعدة بيانات المصريين في الخارج لا تهدف لفرض ضرائب.. صور
الإعلامي إبراهيم الكرداني يسترجع ذكريات مقدمة برنامجه التليفزيوني
الإعلامي إبراهيم الكرداني يكشف كواليس حواره مع الفنانة الراحلة صباح
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الثلاثاء
النظافة والتجميل: قطع الأشجار الخطرة بشوارع ومدارس القاهرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟