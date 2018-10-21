نجل نتنياهو يواجه انتقادات حادة بعد وصفه بـ البقرة السمينة

يواجه يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، انتقادات حادة بعد أن وصفته مذيعة القناة الثانية أوفير الساياغ بـ"البقرة السمينة"، وذلك بعد أن أجرت مقابلة مع ضيف انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .





ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، جرت تعليقات ساخنة مع الساياغ على الفيس بوك ردًا على أن نتنياهو الأصغر غير متعلم، ويدفع تكاليف معيشته من أموال الدولة كما أنه لا يشارك والده في أي شيء.





ودافع نتنياهو الأصغر عن نفسه بصور لدبلومة من الجامعة العبرية ومنشورات حول شركته الخاصة، شورت هادن، بالإضافة إلى إعلانه أن والدته كانت أول زوجة لرئيس وزراء إسرائيلي تظل تعمل على الرغم من مسيرة زوجها السياسية.



