ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نجل نتنياهو يواجه انتقادات حادة بعد وصفه بـ البقرة السمينة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:31 ص
نتينياهو ونجله يائير
نتينياهو ونجله يائير
دعاء أبوهشيمه
يواجه يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، انتقادات حادة بعد أن وصفته مذيعة القناة الثانية أوفير الساياغ بـ"البقرة السمينة"، وذلك بعد أن أجرت مقابلة مع ضيف انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، جرت تعليقات ساخنة مع الساياغ على الفيس بوك ردًا على أن نتنياهو الأصغر غير متعلم، ويدفع تكاليف معيشته من أموال الدولة كما أنه لا يشارك والده في أي شيء.

ودافع نتنياهو الأصغر عن نفسه بصور لدبلومة من الجامعة العبرية ومنشورات حول شركته الخاصة، شورت هادن، بالإضافة إلى إعلانه أن والدته كانت أول زوجة لرئيس وزراء إسرائيلي تظل تعمل على الرغم من مسيرة زوجها السياسية. 

واتهم يائير نتنياهو المذيعة الإسرائيلية بأنها قامت بعلاقة غير شرعية من أجل دفع مسيرتها المهنية للأمام.
loading...

ترشيحاتنا

مقتل 55 شخصا في اشتباكات طائفية بنيجيريا

الإعلامي إبراهيم الكرداني يكشف كواليس حواره مع الفنانة الراحلة صباح

اسعار العملات في مصر اليوم الاحد

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

حكم النوم أثناء صلاة الجمعة

صحيفة بريطانية: الشباب الإيراني أفسد مخطط عودة الإمبراطورية الفارسية

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تصاعد الأزمة النووية بين روسيا والولايات المتحدة.. ترامب يعلن الانسحاب من معاهدة 1987.. واتهامات وتهديدات متبادلة بين موسكو وواشنطن

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى الجزائر

رسميا.. إيقاف حسن معاذ عامين بعد الاعتداء على عبدالغني بالدوري السعودي

شاهد.. هنا شيحة بإطلالتين مختلفتين خلال كتب كتابها على أحمد فلوكس

ممدوح حمزة يحيى تركيا وينتقد الإعلام المصرى ونشطاء يهاجمونه.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

فيديو

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع
نبيلة مكرم: قاعدة بيانات المصريين في الخارج لا تهدف لفرض ضرائب.. صور
الإعلامي إبراهيم الكرداني يسترجع ذكريات مقدمة برنامجه التليفزيوني
الإعلامي إبراهيم الكرداني يكشف كواليس حواره مع الفنانة الراحلة صباح
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الثلاثاء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟