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فن

الجمهور عن هنا شيحة وأحمد فلوكس: الاتنين غفلونا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
منار نور
فوجئ الجمهور مساء أمس، بعقد قران هنا شيحة وأحمد فلوكس، من خلال نشر صورة لهما من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر حيث قالت هنا: "حبيبي ربنا يخليك ليا، بحبك لآخر العمر"، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر وعدد من الدول العربية، هاشتاج #هنا_شيحه بعقد قرانها.

وتصدَّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وجاءت التغريدات "الاتنين غفلونا.. واتجوزا ويقولك متجوز روسية اهو لف لف ووقع عل بوزه واتجوز مصريه #هنا_شيحه".

وقال آخر: "ربنا يسعد قلوبكم وتكمل فرحتكم مبروووووووك #احمدفلوكس #هنا_شيحه" .
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