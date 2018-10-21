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رياضة

ديربي ميلانو.. تعرف على تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة إنتر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:18 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، على ملعب "سان سيرو"، لمشاهدة مباراة "ديربي ميلانو"، بين إنتر ميلان وإي سي ميلان، في الساعة الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو".

ونشرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، التشكيل المتوقع لإي سي ميلان والذي سيخوض مواجهة إنتر ميلان.

وجاء تشكيل الروسونيري على النحو التالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كالابريا - موساشيو- رومانيولي - رودريجيز

خط الوسط: كيسي - بيليا - بونافنتورا

خط الهجوم: هيجواين - سوسو - كالهانجولو
ديربي ميلانو.. تعرف على تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة إنتر
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