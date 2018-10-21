10 سيارات كاملة التجهيزات لمرفق إسعاف الوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وافقت على تدعيم المحافظة بـ 10 سيارات إسعاف جديدة نموذجية كاملة التجهيزات للعمل بالمحافظة.



وأشار الزملوط في تصريح صحفي، إلى أنه بعد هذا الدعم يصل عدد سيارات الإسعاف بالمحافظة إلى 84 سيارة كاملة التجهيزات والتي ستساهم في العمل على تلبية احتياجات المحافظة ودعمها طبيا بشكل كبير.



وأضاف الزملوط أن هذه السيارات سيتم من خلالها تدعيم الوحدات الصحية الجديدة خاصة في المناطق البعيدة بالقري.

