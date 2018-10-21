ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

10 سيارات كاملة التجهيزات لمرفق إسعاف الوادي الجديد

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:19 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وافقت على تدعيم المحافظة بـ 10 سيارات إسعاف جديدة نموذجية كاملة التجهيزات للعمل بالمحافظة.

وأشار الزملوط في تصريح صحفي، إلى أنه بعد هذا الدعم يصل عدد سيارات الإسعاف بالمحافظة إلى 84 سيارة كاملة التجهيزات والتي ستساهم في العمل على تلبية احتياجات المحافظة ودعمها طبيا بشكل كبير.

وأضاف الزملوط أن هذه السيارات سيتم من خلالها تدعيم الوحدات الصحية الجديدة خاصة في المناطق البعيدة بالقري.
loading...

ترشيحاتنا

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

نقيب الصيادلة: الصناعات الدوائية في عدد من الدول قائمة على كفاءة الصيدلي المصري.. فيديو

فارق العمر بين أحمد فلوكس وهنا شيحة

نقل محمد سامي للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

روسيا عن انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ: سنرد بإجراءات انتقامية

الجارديان تفضح ممارسات نظام أردوغان ضد الصحفيين

وزيرة الصحة تطالب بمسح المسافرين والمودعين طبيا بالمطار

ضبط شبكة تبادل الزوجات بشبرا الخيمة يديرها موظف

ثورة طبية جديدة ضد أخطر أمراض العصر

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى الجزائر

اسعار العملات في مصر اليوم الاحد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور

فيديو

الإعلامي إبراهيم الكرداني يسترجع ذكريات مقدمة برنامجه التليفزيوني
الإعلامي إبراهيم الكرداني يكشف كواليس حواره مع الفنانة الراحلة صباح
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الثلاثاء
النظافة والتجميل: قطع الأشجار الخطرة بشوارع ومدارس القاهرة
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأحد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟