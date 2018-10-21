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حوادث

معاقبة مدير تموين الغربية بتهمة التزوير في صرف البنزين

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:18 ص
مجلس الدولة - ارشيفيه
مجلس الدولة - ارشيفيه
جودت عيد
قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة مدير مديرية تموين الغربية بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته ، لقيامه بالتلاعب والتعديل في إقرارات صرف البنزين الخاصة بأصحاب محطات الوقود.

أكدت المحكمة في حيثيات القضية رقم 218 لسنة 58 قضائية عليا، أن مدير مديرية التموين بمحافظة الغربية سلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

كشفت حيثيات الحكم أن المتهم قام بزيادة كلمات بالإقرار المنسوب للمدعو إسماعيل فهمي إسماعيل، تفيد حصوله على 13000 لتر بنزين 80 من محطة شمال بالمخالفة للحقيقة، وقام بتحرير محضر ضده استنادًا لتلك الإضافة المزورة.
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