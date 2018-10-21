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رياضة

أول تعليق من محمد صلاح بعد استعادة تألقه مع ليفربول في البريميرليج

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:17 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
عمرو الحلوانى
أبدى النجم المصري، محمد صلاح، سعادته الكبيرة بالفوز الصعب لفريقه ليفربول، على مضيفه هيديرسفيلد تاون بهدف دون رد، أمس السبت، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

وقال صلاح، في تصريحات نقلتها "بي بي سي" إن مباراة فريقه أمام هيديرسفيلد كانت صعبة، لكن في النهاية استطاع فريقه تحقيق الثلاث نقاط، وهذا يعد أمرا مهما للغاية مشيرا إلى أن فريقه عليه القتال فى كل مباراة من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة على لقب الدورى الإنجليزى.

وعن وصوله للهدف رقم 50 مع الأندية الإنجليزية (ليفربول وتشيلسي)، بتسجيله هدف الانتصار اليوم، قال: "إنه شعور جيد، لكن كما قلت، أهم شيء هو مساعدة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع: "نحن الآن نسير في الطريق الصحيح، لا يقلقني عدم التسجيل، الأهم هو الفريق.. وحينما أساعده للحصول على نتيجة جيدة، أكون غير قلق".

وأضاف: "لدينا 4 أو 5 لاعبين، بدأوا مع الفريق للمرة الأولى، في هذه المباراة.. نحن جميعًا على نفس المستوى، لذلك يجب علينا أن نقاتل، للحفاظ مكاننا في التشكيل".

وكان محمد صلاح نجح فى خطف كل الأنظار إليه أمس بعد ان نجح فى تشكيل خطورة بالغة على مرمى الفريق المنافس وظهوره بمستوى فنى وبدنى متميز مستعيدا فترة توهجه وتألقه مع الريدز مثلما كان الحال فى الموسم الماضي.
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