الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من القدس والضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، ستة فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية والقدس، ورافق ذلك اعتداءات على المواطنين وعمليات تفتيش وتخريب للمنازل.



وقال نادي الأسير في بيان اليوم، إن ثلاثة شبان اُعتقلوا من بلدة العيسوية في القدس، فيما جرى اعتقال مواطن من بلدة دير الغصون بمحافظة طولكرم.كما تم اعتقال مواطن من محافظة الخليل، وآخر من محافظة قلقيلية، كذلك جرى احتجاز فتيين من قلقيلية أُفرج عنهما لاحقا.



وأشار النادي الى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين عشرة مواطنين من الضفة.