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طرح 20% من إنتاج مزرعة برسيق بأسعار مخفضة بالبحيرة يتصدر أخبار المحافظات

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:23 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأحد، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس" ومنها:

محافظة كفر الشيخ: المحافظ يحيل مدير وأمين مخازن مشروع الرصف إلى النيابة العامة

محافظة المنوفية: تحرير 852 مخالفة مرورية وفحص 22 شخصا جنائيا في حملة مكبرة

محافظة البحيرة: طرح 20% من إنتاج مزرعة برسيق بأسعار مخفضة للجمهور.

محافظة الإسكندرية: جمعية رجال أعمال الإسكندرية تبحث سبل دعم الاستثمار بين مصر وتنزانيا

محافظة أسيوط: حلول عاجلة لبدء تشغيل محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش.
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