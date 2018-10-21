طرح 20% من إنتاج مزرعة برسيق بأسعار مخفضة بالبحيرة يتصدر أخبار المحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأحد، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس" ومنها:



محافظة كفر الشيخ: المحافظ يحيل مدير وأمين مخازن مشروع الرصف إلى النيابة العامة



محافظة المنوفية: تحرير 852 مخالفة مرورية وفحص 22 شخصا جنائيا في حملة مكبرة



محافظة البحيرة: طرح 20% من إنتاج مزرعة برسيق بأسعار مخفضة للجمهور.



محافظة الإسكندرية: جمعية رجال أعمال الإسكندرية تبحث سبل دعم الاستثمار بين مصر وتنزانيا



محافظة أسيوط: حلول عاجلة لبدء تشغيل محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش.

