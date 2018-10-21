طرح 20% من إنتاج مزرعة برسيق بأسعار مخفضة بالبحيرة يتصدر أخبار المحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأحد، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس" ومنها:
محافظة كفر الشيخ: المحافظ يحيل مدير وأمين مخازن مشروع الرصف إلى النيابة العامة
محافظة المنوفية: تحرير 852 مخالفة مرورية وفحص 22 شخصا جنائيا في حملة مكبرة
محافظة البحيرة: طرح 20% من إنتاج مزرعة برسيق بأسعار مخفضة للجمهور.
محافظة الإسكندرية: جمعية رجال أعمال الإسكندرية تبحث سبل دعم الاستثمار بين مصر وتنزانيا
محافظة أسيوط: حلول عاجلة لبدء تشغيل محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش.
محافظة كفر الشيخ: المحافظ يحيل مدير وأمين مخازن مشروع الرصف إلى النيابة العامة
محافظة المنوفية: تحرير 852 مخالفة مرورية وفحص 22 شخصا جنائيا في حملة مكبرة
محافظة البحيرة: طرح 20% من إنتاج مزرعة برسيق بأسعار مخفضة للجمهور.
محافظة الإسكندرية: جمعية رجال أعمال الإسكندرية تبحث سبل دعم الاستثمار بين مصر وتنزانيا
محافظة أسيوط: حلول عاجلة لبدء تشغيل محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش.