ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الوكيل: التكامل مع السودان يحقق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والحبوب

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:35 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة على مستوى علاقات التجارة والاستثمار بين مصر والسودان، خاصة مع اجتماع اللجنة العليا المشتركة ومقرر عقد قمة بين الرئيسين السيسي والبشير.

وقال الوكيل، في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، إن فرص التعاون بين البلدين قائمة، كما أن المشروعات كبيرة ومتنوعة ويصب معظمها فى رفع مستويات الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب واللحوم الحمراء بجانب التنسيق فى مواقف القضايا المشتركة، ومنها المياه.

وأضاف الوكيل أن العلاقات التجارية بين مصر والسودان شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن ما ساعد على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين اشتراكهما فى اتفاقيتين، هما اتفاقية التجارة الحرة العربية، واتفاقية الكوميسا، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان بلغ نحو 570 مليون دولار لصالح الجانب المصري، بينما سجل إجمالي الواردات السودانية لمصر نحو 80 مليون دولار.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن مجلس الأعمال المصري السوداني يسعى خلال العام الحالي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الأمر الذي يمثل تطورا إيجابيا ملموسا على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين، موضحا أن العلاقات الاستثمارية المشتركة تسير على الطريق ذاته ليبلغ الاستثمارات السودانية في مصر نحو 433 مليون دولار ممثلة في 382 شركة سودانية مستثمرة تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات.

وأكد أن عدد المشروعات المصرية المستثمرة بالسودان بلغت نحو 229 مشروعا برأسمال بلغ نحو 10.8 مليار دولار أمريكي تتركز في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
loading...

ترشيحاتنا

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

6 مشروبات لا تتوقعينها تساعد على تخسيس البطن في أسرع وقت

8 أسباب صادمة لظهور الشيب المبكر.. وطرق علاجه

بعد إلغاء حفل الزفاف.. هل انتهت علاقة مي حلمي ومحمد رشاد؟

الحكومة الفلسطينية تدين اختطاف محافظ القدس ومدير مخابراتها

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

صحيفة يونانية: ملثمون يهاجمون السفارة الكندية بأثينا باستخدام المطارق

بعوامة أطفال.. مهاجر يهرب من تركيا لليونان

نبيلة مكرم: قاعدة بيانات المصريين في الخارج لا تهدف لفرض ضرائب.. صور

الجارديان تفضح ممارسات نظام أردوغان ضد الصحفيين

ضبط شبكة تبادل الزوجات بشبرا الخيمة يديرها موظف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

فيديو

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع
نبيلة مكرم: قاعدة بيانات المصريين في الخارج لا تهدف لفرض ضرائب.. صور
الإعلامي إبراهيم الكرداني يسترجع ذكريات مقدمة برنامجه التليفزيوني
الإعلامي إبراهيم الكرداني يكشف كواليس حواره مع الفنانة الراحلة صباح
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الثلاثاء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟