أمين هيئة كبار العلماء يشارك في مؤتمر مكافحة التعصب والتمييز بروما غدًا

تنطلق غدًا الاثنين أعمال مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالعاصمة الإيطالية روما بمشاركة الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، نائبًا عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.



ويشارك شومان في فعاليات الحلقة النقاشية بعنوان "التعصب والتمييز، مع التركيز على التمييز على أساس الدين أو المعتقد" بكلمة رئيسية تتضمن "عقيدة المساواة" في الإسلام وأن الناس جميعًا على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وعقائدهم هم خلقٌ لإله واحد، وقد خُلقوا جميعًا من أب واحد، وأم واحدة وإن تباعدت أوطانهم واختلفت ألسنتهم".

