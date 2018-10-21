ممدوح حمزة يحيى تركيا وينتقد الإعلام المصرى ونشطاء يهاجمونه.. صور

واصل الناشط السياسي ممدوح حمزة، هجومه على الإعلام المصرى متهمه بالمضلل، داعيا الشعب المصرى بمقاطعته، وفى نفس الوقت أشاد بتركيا التى تحبس الإعلاميين وتعتقل رجال القضاء.



وغرد حمزة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "تحية كبرى لتركيا للتمسك بالتحقيق للوصول للحقيقة وانتصار المبادئ والعار كل العار للإعلام المصرى الكاذب المنافق المضلل والسارق لما يسمى مرتباتهم".



وهاجم رواد موقع التواصل الاجتماعى حمزة على تغريدته، فقالت داليا: "أنا مش شايفة ان تركيا محترمة أبدا ولا بتتمسك بمبادئ وأردوغان مجرم".



ومن جانبه قال الحربى: "أعطيت القضية حقها بالكذب والتدليس، وفين الجزيرة من الصحفيين المقبوض عليهم فى تركيا".