برزنتيشن تقترب من رعاية الأهلي

اقتربت شركة برزنتيشن الرياضية من الحصول على عقد رعاية النادى الأهلي، لمدة 4 سنوات مقبلة، بعد وصول المفاوضات بينهما وبين مسئولى القلعة الحمراء إلى مرحلة متقدمة للغاية.



ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان بشكل رسمى عن فوز برزنتيشن بعقد رعاية لأهلى خلال الفترة المقبلة فى حفل كبير لتوقيع العقد بين الطرفين.



وكانت برزنتيشن دخلت فى مفاوضات قوية مع الأهلى من أجل الحصول على رعاية النادى خلال الفترة المقبلة، مقابل مبلغ مالى سيكون هو الأكبر فى تاريخ الكرة المصرية.

