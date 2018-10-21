صحيفة يونانية: ملثمون يهاجمون السفارة الكندية بأثينا باستخدام المطارق

أفادت وسائل إعلام يونانية بأن مجموعة تتألف من عشرة أشخاص هاجمت السفارة الكندية في العاصمة اليونانية أثينا، صباح اليوم الأحد باستخدام المطارق.



واستخدم المهاجمون المطارق من أجل تهشيم زجاج مدخل السفارة، وألقوا دهانات باللون الأحمر والأسود على واجهة السفارة.



وأوضحت صحيفة كاثمريني اليونانية، على موقعها الإلكتروني، أن وجوه جميع المعتدين كانت ملثمة، وقام حراس أمن السفارة بإبلاغ الشرطة، فيما تم التحقيق مع شخص في المنطقة المحيطة بالحادث، غير أنه تم إطلاق سراحه.

