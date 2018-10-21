صحف السعودية تبرز إشادات مصر والبحرين والإمارات بتوجيهات الملك سلمان.. المملكة توجه صفعة قوية للمتربصين بعد وفاة خاشقجي.. ونيابتها تعطي درسا لا ينسى لكل الأوساط

الجزيرة: الحق لا يضيع في مملكة القيم

اليوم: النيابة السعودية أعطت درسا لا ينسى لكل الأوساط

الرياض: جمال خاشقجي مواطن سعودي وقضيته ليست محل مزايدات

عكاظ: المملكة الأكثر حرصا ومسؤولية عن أمن وسلامة مواطنيها

ركزت صحف السعودية الصادرة، اليوم الأحد، على نتائج التحقيقات الأولية في قضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ركزت صحف السعودية الصادرة، اليوم الأحد، على نتائج التحقيقات الأولية في قضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.





أبرزت صحيفة «الجزيرة» بإشادت عدد من الدول والهيئات والمسؤولين بالتوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وفي مقدمتها مصر والبحرين والإمارات، لتأكيد إرساء العدل والانصاف والحقائق والقانون، وقالوا إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ، ووصفوا القرارات التي أتخذتها في قضية المواطن جمال خاشقجي بـ«القرارات الشجاعة والحاسمة».





ووفقا للصحيفة السعودية، شددت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، على أن المملكة بما لها من مكانة إقليمية ودولية عالية، وما لديها من مقومات كبيرة، وما لها من إسهامات نبيلة، ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.





وثمنت تلك الدول لنتائج التحقيقات الأولية في قضية خاشقجي التي أصدرها النائب العام، مؤكدة أن «هذه الخطوة إنما تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة.





من جهته قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجاءت إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي تأتي انطلاقًا مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية بمحاسبة أي متجاوز أو مقصر كائناً من كان، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن أي اعتبارات.





وذكرت ما قاله وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني «إن إقامة العدل هو نهج المملكة العربية السعودية الدائم الذي لن تحيد عنه، وهو من أهم مرتكزاتها عبر تاريخها المجيد منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز



وقالت صحيفة «الرياض» في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان «ثقافة المؤامرات» إن إعلان نتائج التحقيقات الأولية في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، وما صاحب ذلك من إجراءات قانونية تضمنت توقيف 18 متهما على ذمة القضية تكون المملكة قد وجهت صفعة قوية لجميع المتربصين الذين وجدوا في هذه القضية فرصة للنيل من المملكة والإساءة إلى شعبها.



وأضافت أن أساليب المساومات والابتزاز التي تعرضت لها المملكة منذ اللحظات الأولى التي أُعلن فيها اختفاء جمال خاشقجي اتخذت العديد من المسارات السياسية والاقتصادية، ففي الوقت الذي كانت المملكة تبذل جهودًا كبيرة لكشف غموض الحادثة من خلال إرسال فريق أمني للتحقيق والتعاون مع السلطات التركية مع السماح لها بدخول مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول وكذلك سكن القنصل رغبة في استجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة.. تفرغت جهات ومنظمات للقفز على النتائج وبدأت في نسج سيناريوهات وقصص وتقديم تفسيرات بُنيت عليها مواقف وسياسات أساءت بشكل مباشر للمملكة قيادةً وشعبًا



ورأت أن حالة التربص التي كانت عليها هذه الأطراف وما اتخذ في هذا الجانب من مواقف لم تثنِ المملكة عن المضي قدمًا في البحث عن الحقيقة والسعي لتحقيق العدالة دون النظر إلى اعتبارات أخرى، فجمال خاشقجي مواطن سعودي لا يمكن أن تكون قضيته - كما هو حال أي من مواطني هذه البلاد- محل مزايدات.



وأوضحت أن المملكة أعلنت بكل شفافية ووضوح مسار التحقيقات الأولية والخطوات التي تمت، وستمضي قدمًا في استكمال التحقيقات وتقديم المتورطين للعدالة، وبذلك تكون قد قطعت الطريق على المرجفين وتجار الأزمات الذين حاولوا استغلال هذه القضية وتوظيفها للنيل منها، وهذا ما يهمنا في المقام الأول نحن السعوديين.



واختتمت بالقول إن ما تم الإعلان عنه حتمًا لن يكون سببًا في إعادة تلك الجهات المغرضة لحساباتها والرجوع إلى طريق الحق، وهذا أمر لا ننتظره ولا نتوقعه منها فقد اعتدنا على تجاوزاتها وممارساتها غير الأخلاقية فيما يتعلق بكل شأن سعودي، فما يعنينا نحن المواطنين هو بلادنا وتنميتها وبناؤها وتماسك شعبها ومسارعة الخطى نحو المستقبل، متجاوزين بمراحل من اختاروا البقاء في الصفوف الخلفية والعيش في مستنقعات المؤامرات.



وفي الموضوع ذاته، كتبت صحيفة «اليوم» في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان «درس لا يمكن أن ينسى»: ما أعلنته النيابة السعودية حول وفاة الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي يعطي درسا هاما لا يمكن أن ينسى لكل الأوساط السياسية والإعلامية في العالم بعدم التسرع في اختلاق الروايات حول أي حدث قبل التحقق من صحته.



ورأت أن النتيجة الأولية للتحقيق حول ملابسات الحادث تظهر بجلاء أن المملكة حريصة أشد الحرص على تحقيق العدل والمساواة، فتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين إثر الحادث تنطلق في أساسها من الاعتماد على مبادئ وتشريعات العقيدة الإسلامية السمحة بمحاسبة أي متجاوز أو مقصر كائنا من كان بغض النظر عن أي اعتبارات، وهذا ما حدث على أرض الواقع فيما له صلة بقضية الكاتب السعودي.



وأضافت أنه منذ اختفاء الكاتب والقيادة الرشيدة بالمملكة تبدي تدخلها الشخصي لمعرفة الحقيقة، وتبعا لذلك فقد أرسلت فريق عمل للتحقيق في اختفاء الكاتب لحرصها الشديد على معرفة كافة الملابسات التي اكتنفت الحادث، ولاشك أن سياسة التريث لمعرفة الحقيقة هي التي التزمت بها المملكة منذ بداية الشروع في التحقيق عبر الفريق السعودي التركي المشترك، وقد حرصت المملكة على النأي بجانبها عن الخوض في تكهنات وتخمينات لا تخدم القضية، وقد نصحت سائر الأوساط السياسية والإعلامية بعدم التسرع في نشر استنتاجات خاطئة قبل الوصول إلى نتائج التحقيقات.



وخلصت إلى القول: هاهي النتيجة الأولية تظهر بالإعلان الصريح عن النيابة السعودية بمقتل الكاتب وتعلن أنه جاء إثر شجار في قنصليتها بمدينة إسطنبول وإعلان المملكة عن توقيف ثمانية عشر شخصا في إطار التحقيق ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة لتقول كلمتها الفصل فيما أقدموا عليه، وهكذا التزمت المملكة بسياستها الثابتة والهادئة تجاه الحادث وأعلنت ما حدث للكاتب عبر تدخل القيادة الرشيدة لاحتواء تلك الأزمة العالقة باطلاق التحقيق الداخلي المستند إلى معطيات واستنتاجات فريق العمل السعودي التركي المشترك، والإعلان في حد ذاته يخرص تلك الهجمات السياسية والإعلامية ضد المملكة ويضعها أمام أخطائها الفادحة التي غرقت في بؤر أوهام وظنون وشكوك لا أساس لها من الصحة والواقع.



وفي ذات الموضوع، كتبت صحيفة «عكاظ» في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان «مملكة العدل والحزم والشفافية»: إن المملكة أثبتت في ملف قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي، أنها الأكثر حرصًا ومسؤولية عن أمن وسلامة مواطنيها، وأنها لا تتخلى عن حقوقهم مهما كانت المسببات، إذ أكدت منذ اللحظات الأولى لاختفائه، أنها ستكشف الحقيقة، وستطبق العدالة على كل المتورطين وهو ما تم بالفعل الآن وسيتم.



ورأت أن هذا الالتزام الإنساني والأخلاقي أولًا قبل الالتزام السياسي، يؤكد أن المملكة العربية السعودية دولة عاقلة تستطيع تصحيح أخطائها مهما بلغت، على الرغم من إيمان الجميع حول العالم بأن الأخطاء تحدث في كل الدول وعلى كافة المؤسسات، فهي لم تكتفِ بكشف الحقيقة فقط، بل تجاوزت بقرارات ملكية تتعلق بهيكلة رئاسة الاستخبارات السعودية في خطوة تتماشى مع رغبة الدولة الحثيثة في تحديث كل أجهزتها بما يتوافق مع المسؤوليات الكبرى المناطة بها.



وأوضحت أن كل ذلك يعزز من مكانة المملكة وثقلها عالميًا، ويمنحها قيمة أكبر في عيون شعوب العالم، ويزيد من ثقة مواطنيها، فهي تسير على الطريق الصحيح دولة عدل وحزم وشفافية، فالمملكة شامخة وستظل شامخة.